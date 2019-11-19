موسم الرياض: إغلاق وينتروندرلاند ونبض الرياض ووادي نمار بسبب الأمطار

أعلنت إدارة فعاليات موسم الرياض عن إغلاق ثلاثة من الأماكن المقام بها فعاليات مساء اليوم الإثنين بشكل مؤقت بسبب الأمطار.
وأوضحت أن الأماكن التي أغلِقت اليوم هي وادي نمار، ونبض الرياض، ووينتروندرلاند. وأكدت أن الفعاليات المقامة بهذه الأماكن ستعاود فتح أبوابها أمام الزوار غداً الثلاثاء.
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