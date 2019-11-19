القبض على شاب دهس آخر بشكل متعمد في حائل

أوضحت مصادر أن الجهات الأمنية في منطقة حائل قبضت على شاب؛ أقدم على دهس آخر بشكل متعمد. ووفقًا للمعلومات، نُقل الشاب المدهوس للمستشفى، وحالته مستقرة. وكان مقطع فيديو متداوَل قد أظهر مشاهد الحادثة.

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