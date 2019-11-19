آل الشيخ: نعتز بتشريف خادم الحرمين لمجلس الشورى

يلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز غداً خطابه السنوي في مجلس الشورى الذي يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس.

وأعرب رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن تقديره واعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس وإلقاء الخطاب السنوي، مؤكدا أن الكلمة الضافية التي يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين في مستهل كل سنة شورية ترسم معالم سياسة المملكة، وتحدد منطلقات العمل لمجلس الشورى وأولوياته.

دعم

أكد آل الشيخ أن المجلس يجد الدعم والرعاية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بما مكنه من المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها البلاد، واستعرض ما حققه المجلس خلال سنته الثالثة المنتهية من دورته السابعة قائلاً «بتوفيق من الله ثمَّ بدعم متواصل من القيادة الرشيدة، ونتيجة للتعاون والتكامل بين المجلس ومجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية كافة استطاع المجلس إنجاز عدد من الأعمال في السنة الثالثة المنتهية من دورته السابعة».

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أعمال المجلس في السنة الثالثة

- 65 جلسة عُقدت

- 262 قرارا رُفعت لخادم الحرمين الشريفين