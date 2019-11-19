اخبار السعوديه

توصية بقانون يجرم التمييز العنصري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أوصت هيئة حقوق الإنسان بإصدار قانون يجرم التمييز العنصري، ليمثل تتويجا لما تضمنته الأنظمة الوطنية من نصوص تحظر ممارسة جميع أشكاله، مؤكدة أن الدولة تولي قضية التمييز العنصري الاعتبار اللازم من خلال سن عدد من الأنظمة والتشريعات، حيث نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على «يقوم الحكم في المملكة العربية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية»، وكفلت المادة الـ47 منه المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز، بنصها الآتي «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة».

ونصت المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية على «الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة»، وتضمن نظام العمل في المادة الثالثة نص «المواطنون متساوون في حق العمل».

وأكدت أن سنّ مثل هذا القانون سيتوج التدابير المتخذة لمحاربة التمييز العنصري، خصوصا وأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بانضمام المملكة إليها أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأنظمة الوطنية، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توصية بقانون يجرم التمييز العنصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا