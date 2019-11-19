تعيين 172 ملازم تحقيق في النيابة العامة

وثمّن النائب العام الشيخ سعود المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية.
ورفع المعجب الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما تتلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر.
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