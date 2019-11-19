20 دقيقة بين شروق الشمس والطابور

أبدى عدد من المعلمين وأولياء الأمور تذمرهم من توحيد توقيت بداية الدوام في المدارس بمدينة الرياض، مؤكدين أنهم يعيشون خلال فصل الشتاء «معاناة» بسب ضيق الوقت، حيث لا يتجاوز الوقت الفاصل بين توقيت شروق الشمس وبداية الطابور الصباحي سوى 20 دقيقةً فقط.

إعادة النظر

طالب معلمون وأولياء أمور في حديثهم لـ«دوت الخليج» إدارة تعليم الرياض بإعادة النظر في قرار توحيد وقت دوام المدارس على مدار السنة، والتوجيه بتأخير توقيت الدوام بحسب التوقيت الشتوي الـ7:15 صباحا على غرار المدارس في بقية مناطق المملكة، حيث إن الشمس تشرق على العاصمة خلال هذا الأسبوع عند الساعة 6:11 و 6:12 دقيقة، بينما يبدأ الدوام الرسمي في المدارس عند الـ6:30، أي أن الوقت المتبقي قبل بداية دوام المدارس لا يتجاوز الـ18 والـ19 دقيقةً فقط. تجدر الإشارة إلى أن إدارة التعليم بالرياض أعلنت في 2016 أن توقيت الدوام المدرسي الشتوي بالرياض حُدّد بالتنسيق مع إمارة المنطقة، وذلك بتوحيد الدوام طيلة العام الدراسي للبنين والبنات، حيث يبدأ الدوام السادسة والنصف صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى الـ6:45 صباحاً، لمواكبة مشروع النقل العام وقطار الرياض، ومساهمةً من تعليم الرياض في تخفيف الاختناقات المرورية أوقات الذروة.

تفعيل الدوام الشتوي

طالب معلمون وأولياء أمور بالرياض بسرعة تطبيق الدوام الشتوي في مدارس منطقة «الرياض» كمثيلاتها في المناطق الأخرى، نظرًا للأجواء الباردة والماطرة التي تشهدها العاصمة هذه الأيام، تزامنًا مع دخول فصل الشتاء. ويقول محمد نامي، وهو ولي أمر لثلاثة طلاب «علاوةً على برودة الأجواء فإنَّ الفترة التي من شروق الشمس وحتى بداية الدوام قصيرة جدًا، فحاليا وقتها لا يتجاوز 21 دقيقة، وستنخفض تدريجياً لتتراوح بعد شهر بين الـ12 و 15 دقيقة»، معتبراً أن ذلك «يربك الأسر ويؤدي إلى تأخر الطلاب عن مدارسهم».

ربكة للجميع

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أكدت إحدى قائدات مدارس البنات بالرياض أن عدم تطبيق الدوام الشتوي يسبب ربكةً على معلمات المدرسة والأسر عموماً خلال فترة الشتاء، مشيرة إلى أن سائقي الحافلات يعانون ضيق الوقت ويضطرون للتحرك في وقت مبكر قبل صلاة الفجر ليتمكنوا من نقل جميع الطالبات، كما تواجه الأمهات من المعلمات معاناة بسبب ضيق الوقت، إذ يجدن صعوبة كبيرة في تجهيز أبنائهن للحاق بمدارسهم وفي نفس الوقت التحاقهن بمدارسهن بدون تأخير.

توقيت الطابور الصباحي

الرياض 6:30 صباحا

معظم المناطق 7:15 صباحا

الحدود الشمالية 8 صباحا