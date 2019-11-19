4 عناصر لتنفيذ البنية التحتية لمشروع النقل العام

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، البدءَ في تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع النقل العام بالحافلات في العاصمة المقدسة.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وقّع بتاريخ 13/ 01/ 1439، عقد توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها للمرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة مكة المكرمة، بإجمالي 400 حافلة، كما وقّع عقد تنفيذ المرحلة الأولى لأعمال البنية التحتية للمشروع، وتشمل إنشاء المحطات الرئيسية للحافلات، ومحطات التوقف لأكثر من 500 محطة، ومواقف مظللة موزعة على شبكة طرق، تزيد أطوالها على 300 كلم. وتهيئة وتجهيز 12 مسارا وتمييزها كمسارات مخصصة للحافلات لسهولة وسرعة التنقل، وتحقيق جودة وكفاءة الخدمة المطلوبة، وإنشاء 7 جسور للمشاة لعبور الشوارع الرئيسية والتنقل بين المحطات، مجهزة بالمصاعد الكهربائية لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وتنفيذ أنظمة وأجهزة النقل الذكية بالحافلات والتحكم في الإشارات المرورية وإشارات المشاة.

وأكدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أنها إذ تزف البشرى لسكان العاصمة المقدسة وزوارها ومرتاديها بالبدء الفعلي لتنفيذ تلك الأعمال، والتي ستشمل معظم أحياء مدينة مكة المكرمة، تتقدم بالشكر على التعاون والمساندة لسرعة إنجاز المشروع.