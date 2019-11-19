العاصمي يشيد بجودة برامج الجامعات السعودية



رعى نائب وزير التعليم عبدالرحمن محمد العاصمي ملتقى «إيفاد» الذي تنفذه الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، بحضور عمداء الدراسات العليا وكليات التربية بالجامعات السعودية الحكومية ومشرفي ومشرفات الإدارة. وأكد نائب وزير التعليم في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى أهمية المشاركة والتواصل بين وزارة التعليم والجامعات السعودية لإيجاد رؤية واضحة للقضايا والموضوعات ذات العلاقة بإيفاد المتقدمين والمتقدمات من شاغلي الوظائف التعليمية، موضحاً أن هذا التعاون ينعكس في إيضاح الصورة أمام الجامعة والموفد والوزارة وجهة عمل الموفد في إدارات التعليم تجاه هذه القضايا، مشيراً إلى أن عدد الموفدين حالياً يتراوح بين 600 إلى 900 موفد سنويا، مشيدا بجودة البرامج التي تقدمها الجامعات السعودية وبما تتضمنه من جهود وعمليات تطويرية مستمرة مكنتها من الحصول على الاعتماد من مؤسسات دولية معروفة.

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