تدشين بوابة الدرعية وجهة سياحية يعيد ذكريات إدراجها في قائمة اليونيسكو

يرعى خادم الحرمين الشريفين غدا حفل التدشين الرسمي لـ«بوابة الدرعية» لتكون إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم في مجال التراث والثقافة والتبادل التاريخي والمعرفي. وتروي الدرعية قصة أمة، وتُلهم أجيالاً عدة، ولعبت دوراً محورياً في التاريخ السياسي للمملكة، حيث مثلت عاصمة الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود 1744 - (1157 للهجرة)، لتمثل نقطة تحوّل في تاريخ شبه الجزيرة العربية خاصةً والتاريخ العربي والإسلامي عامةً، حيث إنها أسست للاستقرار والازدهار، ووحدت معظم المنطقة تحت ظل دولة واحدة، وأنهت بذلك التفتت والتناحر وعدم الأمن، وأصبحت الدرعية مقصداً للتجارة والثقافة والمعرفة والتواصل والتبادل الاقتصادي، ومركزاً لطرق التجارة والحج المتجهة إلى أنحاء مختلفة في المنطقة ورابطاً حيوياً بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. محطات في حفل التدشين عرض مرئي يستعرض إرث وتاريخ المملكة منذ الدولة السعودية الأولى. حفل يجسد مكانة المدينة الهادئة ذات الطابع التراثي. من علامات المشروع مساحته 7 كلم مربع يحتوي على مجموعة متنوعة من المتاحف والمعارض. يضم مساحات شاسعة تتسع لـ15 ألف شخص. يحتوي على 20 علامة تجارية رائدة عالمياً في مجال الضيافة. أكثر من 100 مطعم ومقهى. محطات 31 يوليو 2010 اعتماد حي الطريف في الدرعية ضمن قائمة اليونيسكو. 20 يوليو 2017 إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية. 20 نوفمبر 2019 تدشين بوابة الدرعية أهمية الدرعية نشأت على ضفاف وادي حنيفة 1446. أصبحت عاصمةً للدولة السعودية الأولى 1744. كانت مقصداً للتجارة والثقافة والمعرفة والتواصل والتبادل الاقتصادي. كانت مركزاً لطرق التجارة والحج. رابط حيوي بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. تمثل منارة للإرث المستمر للأسرة المالكة (آل سعود). قصة التسجيل في لائحة التراث العالمي يوليو 2010 (قبل التسجيل) المجموعة العربية باليونيسكو تبدي اهتماما بملف (حي الطريف بالدرعية). الحي هو الموقع العربي الوحيد الذي سيناقش إدراجه في لائحة التراث العالمي في دورة يوليو 2010. المندوبية الدائمة للمملكة تحشد الدعم والتأييد الدبلوماسي لإدراج (الدرعية) في اللائحة العالمية. سفير المملكة لدى اليونيسكو الدكتور زياد الدريس يعقد لقاءات وزيارات لسفراء الدول الأعضاء لدى اليونيسكو. الهيئة العامة للسياحة والآثار تعد الملف بصورته الفنية المتكاملة. Advertisements المجلس الدولي للآثار والمواقع (إيكوموس) يبدي بعض التحفظات الفنية على ملف الدرعية. تحرك سعودي على مستويين: 1ـ فني بتقرير توضيحي من هيئة السياحة. 2ـ دبلوماسي من المندوبية الدائمة للمملكة لحشد التأييد. أغسطس 2010 (بعد التسجيل) الدريس يؤكد أن تسجيل (الدرعية التاريخية) لم يكن سهلاً. الوفد السعودي المشارك في مؤتمر لجنة التراث العالمي المنعقد في البرازيل يشعر بتعقيد الوضع. النقاشات حول الموقع تستمر ساعة ونصف الساعة. التحركات الدبلوماسية قبل الاجتماع والردود الفنية أثناء الاجتماع تثمر عن قبول الدرعية في اللائحة العالمية. الدريس يصف التسجيل بالامتياز الثقافي الذي يعود على الموقع والدولة بمكاسب عدة. الدريس: التسجيل ينطوي على التزامات وضوابط وإلا أصبح الموقع مهدداً بإسقاطه من اللائحة. أهم التهديدات بالإسقاط مصدرها إنشاء مبانٍ جديدة داخل الموقع المسجل أو في المنطقة الحامية له (البفر زون). مارس 2017 تكريم الدريس بانتهاء عمله مندوبا دائما للمملكة في اليونيسكو. مواقع ساهم الدريس في تسجيلها للمملكة باليونسيكو: مدائن صالح 2008. الدرعية 2010. جدة التاريخية 2014. الرسوم الصخرية في حائل 2015. مواقع أودع الدريس قائمة بها في اليونيسكو قبل مغادرته 2017 1ـ واحة الأحساء (في 2018). 2ـ سكة الحديد بالحجاز. 3ـ طريق زبيدة. 4ـ قرية رجال ألمع. 5ـ قرية الفا. 6ـ دومة الجندل. 7ـ طريق الحج المصري. 8ـ طريق الحج الشامي. 9ـ منطقة حمى في نجران. 10ـ قرية ذي عين.



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