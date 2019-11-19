غيث تحيل مدن الشمال أبرد من أوروبا

مع تعمق الحالة الجوية المعاشة «غيث»، وما صاحبها من أمطار وسيول على أجزاء واسعة من المملكة، دخلت موجة باردة أجواء مناطق شمال المملكة منذ الأحد الماضي، وتسببت بانخفاض حاد لدرجات الحرارة، ‏بلغت درجة الحرارة الصغرى في طريف والقريات 3 درجات مئوية فقط، وشكلت الصقيع لأول مرة هذا الموسم في طبرجل بمنطقة الجوف.

درجات منخفضة

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم عبدالله المسند، أن أقصى شمال المملكة سجل درجات منخفضة فجر أمس أبرد من مواضع كثيرة من أوروبا، وتوقع بأن تكون الأيام القادمة أبرد من التي سبقتها، وستكون درجة الحرارة بوجه عام أقل من معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت، وستبلغ ذروتها في العاصمة الرياض يومي الخميس والجمعة، ومتوقع أن تنخفض درجة الحرارة الكبرى لـ20 درجة مئوية أو أقل، والصغرى أقل من 10 مئوية، ثم تبدأ بالارتفاع التدريجي من يوم السبت لتعود درجة الحرارة لطبيعتها.

من جهة أخرى، واكبت الجبهة الهوائية الباردة حملات وعروض تجارية من محلات بيع الملابس الشتوية وأجهزة التدفئة للترويج لبضاعتهم واستغلال هذه الموجة الباردة للتسويق لها، ودفعت الموجة الباردة إلى انحسار الحركة في شوارع حائل، وأقبل الكثير من الأهالي على ارتياد المحلات التجارية لشراء الملابس الشتوية واقتناء أجهزة التدفئة.

أمطار متفرقة

هطلت أمس أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض محافظات الرياض شملت محافظة الرين، سالت على إثرها «وادي الرين ووادي أم الصفار، وشعيب أبوسمر، وشعيب هدباء، وشعيب المعترضة، وشعيب النايفية، وشعيب المريحية، وقيبان، والخروعية، وعروق الحنان».

2800 مشرف

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في جدة، خصصت الأمانة عددا من فرق العمل خلال موسم الأمطار، موزعة على فترتين صباحية ومسائية، فيما تم توزيع عدد من المعدات: منها مضخات شفط متعددة الأحجام موزعة على نطاق 19 بلدية فرعية و19 مركز إسناد، مؤكدة جاهزية جميع فرق العمل والمعدات المشاركة في خطة الأمانة لموسم الأمطار، بهدف ضمان سرعة تصريف ورفع مياه الأمطار المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسة والداخلية. وأوضحت الأمانة، أن خطة الاستعداد لموسم الأمطار تضمنت الاستعداد المبكر للموسم من خلال العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية العمّال والمشرفين الذين بلغ عددهم 2800، إلى جانب التأكد من جاهزية المضخات والمعدات التي بلغ عددها 1450 معدة، إضافة إلى توزيع الفريق على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز، كما تم التأكد من مشاركة 2300 عامل ومشرف، وأكثر من 2600 جهاز ومعدة لأعمال الرصد والمكافحة الحشرية، والوقاية من حمى الضنك.

درجة الحرارة الصغرى في طريف والقريات 3 درجات مئوية فقط

توقعات بانخفاض درجة الحرارة الكبرى إلى 20 درجة مئوية

عروض تجارية وتسويقية تواكب دخول «غيث» بحائل

جدة تستعد للأمطار بـ1450 معدة