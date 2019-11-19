اجتماع لجنة جائزة الاعتدال

رأس أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل في قاعة الاجتماعات بالإمارة، أمس، اجتماع لجنة جائزة تنمية الاعتدال ونشر الوسطية ضمن فروع جائزة القصيم للتميز والإبداع، بحضور نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي، ووكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان، ومستشار أمير المنطقة رئيس اللجنة إبراهيم الماجد، والأمين العام للجائزة الدكتور تركي المخلفي، وأعضاء اللجنة. وفي مستهل الاجتماع ناقش أمير منطقة القصيم الأعمال وما توصلت إليه اللجنة وأبرز المشاركات التي قدمت بعد أن تم تحكيمها من قبل محكمين مختصين في اللجنة، كما ناقش عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير الجائزة وآليات العمل بها.

ووجه في نهاية الاجتماع بفتح المجال في الدورة القادمة ليتم استقبال المشاركات من أنحاء العالم، وأن تكون الجائزة عالمية في هذا الفرع من فروع جائزة القصيم للتميز والإبداع.