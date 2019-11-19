معالجة 280 مشروعا متأخرا في عسير

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أهمية تنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة وفق أعلى المواصفات والمعايير، مشددا على ضرورة الالتزام بجودة التصاميم والإشراف والتنفيذ للمشاريع المستقبلية. جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مسؤولي الإدارات الحكومية ومديري إدارات المشاريع الذي عُقد في مسرح الإمارة، أمس، بحضور أعضاء مجلس المنطقة والمجلس البلدي وهيئة تطوير عسير وعدد من الإعلاميين والشباب والشابات ذوي المبادرات والأفكار الإبداعية، والمبني على توجيه أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة رئيسية لمتابعة أعمال المشاريع في المنطقة، وإنشاء مركز موحد تشرف عليه إمارة المنطقة، والاستفادة من الخبرات والنماذج الناجحة في تحويل المشاريع المتعثرة وغير المنفذة إلى مشاريع فاعلة. واستعرض أمير منطقة عسير خلال الاجتماع «البوابة الشاملة» الخاصة بمتابعة أعمال المشاريع بدءاً من التصميم والإشراف وصولاً إلى التنفيذ والاستلام وفق المعايير المحددة، مستشهدا بمشروع «طريق العز» الرابط بين مركزي كحلا وخشم عنقار الذي دشنه الأسبوع الماضي، كنموذج متفرد في التصميم والتنفيذ والمدة الزمنية التي استغرقها المشروع. وناقش الأمير تركي بن طلال مع الحضور آلية تطبيق نظام «البوابة الشاملة» وطريقة متابعة المشاريع والإشراف عليها، مبيناً أن المنطقة تحتضن أكثر من 958 مشروعا، أنجز منها 319 مشروعا، ويجري العمل على تنفيذ 355 مشروعا، فيما يجري العمل على معالجة تأخر وتعثر تنفيذ حوالي 280 مشروعا.



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