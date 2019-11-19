القحطاني: الشقيق مقصد رئيسي للسياحة البحرية

قام محافظ الدرب صالح علي القحطاني بجولة تفقدية على المشاريع البلدية بالواجهة البحرية والخدمات المقدمة للسياح والمتنزهين القادمين من خارج المنطقة بالشقيق، يرافقه رئيس بلدية الشقيق ناصر عطيف، حيث اطلع القحطاني خلال الجولة على الأعمال المنفذة بشاطئ الشقيق والأعمال القائمة بالمطل، واستمع إلى شرح من رئيس البلدية ناصر عطيف عن مراحل العمل بتلك المشاريع، والجهود التي تبذلها البلدية في هذا المجال، وأشاد بالجهود المبذولة وبما وصلت إليه الشقيق من تنمية وتسارع في تنفيذ المشاريع خلال فترة وجيزة. وأوضح القحطاني أن الجولة جاءت بتوجيهات من أمير منطقة جاران الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين والمشاريع التنموية والسياحية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الشقيق من المدن السياحية الهامة وتعد مقصدا رئيسيا للسياحه البحرية ولابد من الاهتمام بها ودعمها للوصول بها لمصاف المدن السياحية بالمملكة وهذا ما سيشاهده الزائر خلال الفترات القادمة بعد اكتمال منظومة المشاريع القائمة على شاطئها الجميل.



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