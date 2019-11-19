لص الآثار قدِم معتمرا بلا إحرام

كشفت مصادر مطلعة لـ«دوت الخليج» أن الوافد التركي الذي حاول سرقة الآثار والمقتنيات الثمينة في معرض عمارة خادم الحرمين الشريفين بأم الجود يبلغ العقد الثالث من العمر، ودخل الأراضي السعودية عبر مطار ينبع الدولي بتأشيرة عمرة، إلا أنه لم يقم بأدائها، في حين قام بزيارة المتحف مرتين في أوقات العمل الرسمية والمسموح له بدخولها، مطلعا على الآثار محددا الطريقة التي سيتخذها لسرقة الآثار، والتي باءت بالفشل، وأحبطتها الكاميرات التي ضبطته داخل المعرض، وتم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية التي تعاملت مع الحدث بشكل عاجل في زمن قياسي منذ وصول البلاغ ليتم إحالته للجهات الأمنية في العاصمة وسماع كافة أقواله، ثم إحالته إلى جهاز أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق أنظمة وقوانين المملكة التي يتم تطبيقها على الجميع تحت قانون العدالة، في حين ما زال المتحف مغلقاً لأجل أعمال الصيانة جراء الأحداث التي سببها اللص التركي أثناء محاولته سرقة المتحف. تشكيل لجنة أوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف عبدالرحمن السديس أنه فور نبأ وقوع الحدث تم تشكيل لجنة في الرئاسة، وتم القبض على الشخص الذي أراد أن يعبث بمقتنيات المعرض وهو الآن في الجهات الأمنية.



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