45 يوما لمهرجان جازان الشتوي

رأس أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير محمد بن ناصر، الاجتماع التحضيري لمهرجان جازان الشتوي الـ12 للعام الحالي «جازان الفل.. مشتى الكل»، وذلك بقاعة الاجتماعات في الإمارة. وأوضح وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان عبدالله صالح المديميغ، أن أمير منطقة جازان بحث وأعضاء اللجنة كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها استعدادات اللجان الفرعية وتحضيراتها للمهرجان الذي سينطلق خلال إجازة الربيع المقبل ويستمر «45» يوما، إضافة إلى استعراض ما سيشتمل عليه المهرجان والأنشطة والفعاليات التي ستنفذها كل لجنة.



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