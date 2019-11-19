شراكة إستراتيجية للتدريب في مجال سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية بالمملكة



وقع مركز التعليم التنفيذي بجامعة الأعمال والتكنولوجياUBT) Executive Education) ومجلس محترفي إدارة سلسلة التوريد Council of Supply Chain Management) Professional, CSCMP) شراكة إستراتيجية لتدريب المديرين التنفيذيين والممارسين والطلاب في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ، والتي من خلالها سيقدم مركز التعليم التنفيذي برامج CSCMP في تخطيط الطلب وإدارة التوريد والمشتريات وإدارة المخزون وعمليات التخزين وعمليات النقل وعمليات التصنيع والخدمات وعمليات خدمة العملاء وفي مبادئ إدارة سلسلة التوريد. وتم توقيع الشراكة في المقر الرئيسي لـCSCMP في لومبارد إلينوي من قبل الدكتور عامر ضياء، المدير العام لمركز التعليم التنفيذي في UBT، وريك بلاجسين الرئيس والمدير التنفيذي لـCSCMP، إلى جانب نيكول مومفورد، نائب رئيس CSCMP، ومسؤولة التسويق والشراكات والتعليم. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة جامعة الأعمال والتكنولوجيا مهند عبدالله دحلان «تعد جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية صناعة كبرى في مستقبل المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال دورها الريادي في التعليم في هذا المجال، حيث قدم UBT أول برنامج للطلاب الجامعيين في إدارة سلسلة التوريد منذ عدة سنوات، وأطلق مؤخرًا برنامج الماجستير في العلوم في إدارة سلسلة التوريد لزيادة تزويد المهنيين بالمهارات والتكتيكات والنظريات المتقدمة للصناعة، علاوةً على ذلك، فإن الدافع من وراء هذه الشراكة العالمية مع CSCMP هو الطلب الهائل من المديرين التنفيذيين والممارسين على جميع المستويات الإدارية في مجالات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في المملكة، حيث سيتم استثمار أكثر من 130 مليار ريال في هذا القطاع في السنوات القادمة، وسيتم توفير حوالي 10000 فرصة عمل في المنطقة الغربية وحدها بعد الإعلان عن أكبر منطقة لوجستية في البلاد بجدة، وتوسيع أكثر من 2.3 مليون متر مربع، ومن المقرر أن تخدم كمركز عالمي آخر، لذا تخطط UBT لإقامة شراكة مع الشركات لتوفير برامج تدريب احترافية لقوتها العاملة ومواءمتها مع احتياجات السوق المستقبلية لسلسلة التوريد وصناعة الخدمات اللوجستية». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة CSCMP ريك بلاسين إن «CSCMP هي جمعية مهنية عالمية بارزة مكرسة للنهوض بالبحث والمعرفة حول إدارة سلسلة التوريد ونشرها، نحن نقوم بتوصيل وتثقيف وتطوير المتخصصين في سلسلة التوريد في العالم، ونقوم بذلك عن طريق توفير المعلومات الأكثر صلة وذات مغزى لأعضائنا في جميع أنحاء العالم، حيث تعد شهادات SCPro الخاصة بنا مثالية في مجالنا اليوم، وهذه الشراكة مع UBT تمكننا من أن نكون المزود الحصري لسلسلة التوريد والتعليم اللوجستي لمزيد من المهنيين في السوق السعودية المتوسعة للوجستيات ومواهب سلسلة التوريد».

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