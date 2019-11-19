إزالة 17 بسطة عشوائية بمحايل

نفّذت بلدية محايل جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددا من البسطات المنتشرة داخل المحافظة، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية، وأسفرت الجولات التفتيشية عن إزالة 17 بسطة عشوائية، ومصادرة 484 كجم من الفواكه والخضروات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وأكد رئيس البلدية سعيد علي آل مصمع، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.



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