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2019-11-19 محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة تركي بن عبدالله بن سعود خلال زيارة قام بها مساء أمس لمقر العزاء متابعات الخليج 365 - واس قدم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان – رحمه الله -، وذلك في زيارة قام بها مساء أمس الاثنين لمقر العزاء.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب الأمراء ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته. شارك الخبر







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