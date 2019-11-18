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عصف رعدي وأمطار غدًا
انخفاض كبير بالحرارة شمالًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.
وتوقع الحيزان، في تغريدة له عبر “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، استمرار تأثير الحالة الجوية الليلة ونهار يوم غد على منطقة الرياض والشرقية بهطولات متفاوتة، يصحبها عصف رعدي في ظل دعم رطوبة عالية والتقاء الكتلة الباردة الشمالية بالدافئة الجنوبية، كما يستمر تأثيرها على الغربية والمرتفعات، مع انخفاض كبير بالحرارة شمالًا.
في سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ للرؤية الأفقية وتساقط البرد على منطقة الرياض.
وجاء التنبيه ليشمل مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها (الأفلاج- الحريق- الخرج- الدرعية- الدلم- الدوادمي- الرين- الزلفي- السليل- العاصمة الرياض- الغاط- القويعية- المجمعة- المزاحمية- ثادق- حريملاء- رماح- شقراء- ضرما- عفيف- مرات- وادي الدواسر).
ونوّهت الأرصاد بأن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الثالثة من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، فيما بدأ التنبيه من الساعة الرابعة صباحًا لهذا اليوم.
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