شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل «بوابة الدرعية» بسبب الأحوال الجوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية عبر حسابها على موقع «تويتر» عن تأجيل الحفل الملكي لتدشين مشروع «بوابة الدرعية» إلى يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019؛ وذلك بسبب الأحوال الجوية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.



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