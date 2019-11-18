شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يفتتح ويدشن عدداً من المشروعات في القريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

افتتح أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم (الاثنين)، مركز الطوارئ والكوارث بالشؤون الصحية بمحافظة القريات، وتجول داخل المركز مستمعاً من مدير الشؤون الصحية لشرح مفصل عن أعماله، كما دشن برنامج الهيئة الطبية السحابي «عنايتي» والمرحلة الأولى لسكن مستشفى القريات العام.

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ووضع أمير المنطقة حجر الأساس لمشروع تطوير البنية التحتية لمستشفى القريات العام، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل سبعة مراكز صحية، وتجول في معرض مشاريع التحسين لعام 2019.

كما افتتح الأمير فيصل بن نواف مجمع كليات البنين التابع لجامعة الجوف في محافظة القريات، وتجول داخل أرجاء المبنى مستمعاً لشرح عن المشروع الذي يقع على مساحة 38517 متراً مربعاً.

من جهة أخرى، استقبل أمير منطقة الجوف في المركز الحضاري بالقريات جموع المواطنين وشيوخ القبائل الذين قدموا للسلام عليه، كما استقبل عدداً من القضاة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين. واستمع الأمير فيصل بن نواف خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات المواطنين التي تحظى باهتمامه.