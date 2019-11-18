جمال ريان يضع نفسه في موقف محرج بعد إعلانه سبب رفع “البلوك” عن عبدالرحمن بن مساعد وتركي آل الشيخ

سخر الأمير “عبدالرحمن بن مساعد”، اليوم الاثنين، من إعلان المذيع الفلسطيني بقناة الجزيرة “جمال ريان”، أنه قد قام بإلغاء الحظر “البلوك” عن شخصيات سعودية منها الأمير “عبدالرحمن”.

وكان “ريان” قد زعم في تغريدة له أن صديق له إعلامي إماراتي قد توسط لإنهاء الخصومة مع بعض الشخصيات العامة والمسئولين السعوديين، ومنهم الأمير “عبدالرحمن”، والمستشار “تركي آل الشيخ”، شاكرًا إياه على تلك المجهودات للتوفيق بينهم. ليرد عليه الأمير “عبدالرحمن” ساخرًا: “ليتك تخبرني بإسم الإعلامي الإماراتي الذي قام بالجهود التوفيقية بيننا لأشكره فمنذ أن حظرتني لم يهنأ لي بال ولم يغمض لي جفن والآن وقد أزلت الحظر عادت الى الحياة بهجتها”. وتابع الأمير قوله : “أستاذ جمال أنت أقدم مذيعي الجزيرة وتطبعت بطبعها في الحيادية والصدق وعدم اختلاق الأكاذيب.. تغريدة جزيرية بامتياز”.