“العمل” و”حقوق الإنسان” تتحققان من مقطع “أب يعنف ابنته بعد خروجها من...

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، إن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق بالتنسيق مع الجهات الأمنية من مقطع فيديو لشخص يعذب طفلة. وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية حيال القضية وفقاً لنظام حماية الطفل.

من جانبها، ذكرت هيئة حقوق الإنسان أنها رصدت ما تم تداوله في مواقع التواصل تحت وسم “نطالب بمحاسبة معنف ابنته”، مؤكدة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة. وشددت على أنها تعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل. وكان المقطع المتداول أظهر قيام أحد لأشخاص بتعنيف طفلة تدرس في المرحلة الابتدائية وضربها على رأسها عدة مرات، وقال متداولو المقطع إن الواقعة حدثت في جدة صباح اليوم، وإن الشخص المعنف هو والد الطفلة.