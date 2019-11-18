بناءً على توجيه ولي العهد.. تركي آل الشيخ يزف بشرى جديدة بشأن فعاليات موسم الرياض

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتمديد فعاليات موسم الرياض حتى آخر شهر يناير. أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلاً: “الحمد لله وصلنا لسبعه مليون وستمائة وخمسين الف زائر للموسم خلال شهر … وبتوجيه من سيدي ولي العهد تم تمديد الموسم لاواخر شهر يناير”.

يذكر أن “موسم الرياض” قد انطلقت فعالياته يوم الجمعة الموافق 11 اكتوبر 2019 وكانت تنتهي في يوم الأحد 15 ديسمبر 2019، حتى توجيه ولي العهد بتمديد الفعاليات لنهاية شهر يناير المقبل.

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