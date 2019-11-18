بالفيديو.. السديس: المدان بسرقة معرض عمارة الحرمين سينال جزاءً رادعًا

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الاثنين، «إن الوافد التركي المدان بسرقة آثار من معرض عمارة الحرمين سينال جزاءه الرادع».

جزاء رادع

وأضاف السديس خلال لقائه قناة «الإخبارية»، أنه فور وقوع الحادث، شُكلت لجنة على مستوى عالٍ برئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونجحنا في القبض على الوافد التركي الذي أراد العبث بمقتنيات المعرض وهو الآن لدى الجهات ألأمنية وسينال جزاءه الرادع على ضوء الشريعة.

وقال السديس «إن الحادث عَرَضِيٌّ، إذا قُدِّر بما تتعرض له المعارض العالمية، ونحمد الله أن قدَّر ولطف، وقد شُكلت لجنة عليا تطويرية؛ لتطوير هذا المعرض بتوسعات كمية ونقلة نوعية؛ لتقديم المعارض على أنها تحمل رسالة وذلك ما تصبوا إليه المملكة من خلال رؤية 2030».

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كاميرات المراقبة

وكانت الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة ألقت القبض على وافد تركي، بعد محاولته سرقة آثار من معرض عمارة الحرمين الشريفين، في حي أم الجود، والذي يتبع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف؛ حيث حاول الوافد التركي التسلل إلى المعرض فجر يوم الثامن من نوفمبر الجاري عبر دورات المياه وكسر بعض الأسوار الزجاجية وأتلفها؛ للوصول إلى الآثار وسرقتها ثم هرب، فيما اكشفت عملية السرقة عند انتهاء وردية حراس الأمن بالمعرض وبداية وردية أخرى وكان الوافد يقوم بالسرقة فاستمعوا إلى أصوات غريبة، وبمراجعة كاميرات المراقبة ظهر الوافد التركي وهو يحاول الهرب من المكان .

تحقيقات النيابة

وعلى الفور، جاءت عناصر الأجهزة الأمنية للمعرض وتم ضبط المتهم وإحالته إلى شرطة العزيزية لاستكمال التحقيقات معه ثم تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازم، وأتم إغلاق المعرض لإشعار آخر بعد الحادث؛ لمراجعة الإجراءات الأمنية المتعلقة به.

ويحتوي معرض عمارة الحرمين الشريفين على العديد من المقتنيات الأثرية النادرة والصور الفوتوغرافية القديمة والحديثة للحرمين الشريفين، كما يحتوي على مجموعة من المخطوطات والمصاحف النادرة من مكتبتي المسجد الحرام والمسجد النبوي.