القبض على 7 أشخاص لتورطهم في سرقات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على سبعة أشخاص "مواطن وستة يمنيين بينهم مخالفون لنظامي الإقامة والعمل تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث"، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم كسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم لـ21 حادثة. وبيّن أن قيمة المسروقات تجاوزت 36000 ألف ريال، كما ضبط بحوزتهم على 49 حبة يشتبه أنها من مادة الكبتاجون وعدد 29 جهاز جوال مختلفة و13 ساعة يدوية و19 قطعة لأجزاء مركبات، حيث جرى إيقافهم واتخذ بحقهم كافة الإجراءات النظامية. وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن دوت الخليج والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.



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