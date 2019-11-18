إزالة مليوني م2 من الأراضي الحكومية بعسير

كشفت أمانة منطقة عسير عن إزالة تعديات طالت أكثر من 2 مليون م2 من الأراضي الحكومية في عددٍ من مدن ومحافظات منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي. وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن الأمانة والبلديات التابعة لها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة أزالت الاعتداءات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرا إلى أنه تمت إزالة تلك الإحداثات التي قُدّرت بمساحة 2201000 مليون م2، بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد، وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية، منوها بأن الأمانة ستعمل وبكل حزم على تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين. من جانب آخر، أتلفت أمانة عسير 4580 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية خلال الأسبوع الماضي. وأوضح مدير عام إدارة الرخص والرقابة الشاملة محمد العاوي أن الحملة قد سجلت نحو 1885 جولة تفتيشية تم خلالها رصد 970 مخالفة صحية، وأسفر عنها إغلاق 152 منشأة مخالفة.



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