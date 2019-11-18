السعودية اليوم / مدير تعليم صبيا يتفقد مدارس مكتب تعليم الرّيث



الرّيث 21 ربيع الأول 1441هـ الموافق 18 نوفمبر 2019م واس

تفقد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي اليوم عددًا من المدارس التابعة لمكتب تعليم محافظة الرّيث ، حيث شارك الطلاب في مدرسة تحفيظ الرّيث والإمام مالك الابتدائية يومهم الدراسي ، متجولًا على الفصول الدراسية ومتابعًا لسير العملية التعليمية، واطمأن على تحصيل الطلاب، مقدرا جهود المعلمين ومساعيهم في الارتقاء بالمستوى الدراسي للطلبة.

ووقف الحازمي ميدانيًا على مشروع مدرسة السّادة، يرافقه مدير مكتب تعليم الرّيث مفرح السلمي، وعقد لقاءً موسعاً مع مشرفي ومشرفات مكتب تعليم الرّيث، وقادة وقائدات المدارس، مشيداً بعمل المشرفين والمشرفات في مساعدة المعلمين والمعلمات على النمو المهني، وتوجيه العملية التربوية .

وثمن مدير تعليم صبيا دور قادة وقائدات المدارس المحوري والرئيس في حل المشكلات، وتجويد العملية التعليمية.

// انتهى //

22:46ت م

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