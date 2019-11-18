السعودية اليوم / محافظ صبيا ومدير السعودية اليوم فرع الطرق بجازان يتفقدان مشروعات الطرق بالمحافظة



صبيا 21 ربيع الأول 1440هـ الموافق 18 نوفمير 2019م واس

قام محافظ صبيا منصور بن زيد الداود ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع اليوم ، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات الطرق بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وشملت الجولة كبري وادي شهدان وطريق كبري العدايا ومشروعات أخرى جارٍ تنفيذها، مطلعين على مراحل سير العمل بتلك المشروعات.

وتأتي الجولة ضمن الجولات التي يقومً بها محافظ صبيا ومسؤولين بالمنطقة بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل ما يحتاجه المواطن والمقيم من خدمات ومشروعات تنموية في شتى المجالات.

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22:10ت م

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