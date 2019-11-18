السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يُكرم عدداً من الطلاب بعد تحقيقهم مراكز متقدمة على مستوى المملكة



مكة المكرمة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي اليوم ١٦ طالباً بعد تحقيقهم مراكز وجوائز في عدة منافسات وزارية على مستوى المملكة بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي وذلك بمقر الإدارة بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة .

و التقى الدكتور الزائدي بالطلاب الذين مثلوا تعليم مكّة المكرمة في تلك المناسبات وحققوا مراكز وجوائز متقدمة حيث عبر الزائدي عن شكره وتقديره لأبنائه الطلاب الذين رفعوا صورة تعليم مكّة المكرمة عالياً مقدراً الجهود المبذولة من قبل قادة المدارس ورواد النشاط والمعلمين ومشرفي النشاط الثقافي على تدريب وإعداد الطلاب للمشاركة في المسابقات وأولياء أمورهم متمنياً دوام التوفيق والنجاح .

// انتهى //

21:31ت م

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