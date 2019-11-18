

جدة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

شارك مطار الملك عبد العزيز الدولي المسافرين العمانيين احتفالاتهم باليوم الوطني لسلطنة عُمان الـ 49، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأقيمت العديد من الفعاليات الترحيبية في مختلف صالات المطار بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور وعدد من قيادات المطار، ونُشرت العبارات الترحيبية الخاصة بالمناسبة على شاشات العرض في المطار.

وأوضح مدير عام المطار أن هذا الاحتفال جاء مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار الملك عبدالعزيز للإخوة الأشقاء في سلطنة عُمان بمناسبة احتفالاتهم باليوم الوطني الـ49، متمنياً للشعب العماني الشقيق التقدم والازدهار في المجالات كافة، ومؤكداً على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

20:48ت م

0300





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مطار الملك عبدالعزيز يحتفل بمناسبة اليوم الوطني العماني الـ 49 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.