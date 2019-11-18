

عرعر 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

رأس مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم الاجتماع الأول للجنة متابعة نواتج التعليم، بحضور أعضاء اللجنة وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الإدارة بعرعر .

وأكد خلال الاجتماع ضرورة تجويد مخرجات التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات والاستفادة من التغذية الراجعة للاختبارات التحصيلية .

// انتهى //

20:37ت م

0295





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة متابعة نواتج التعليم بتعليم الحدود الشمالية تعقد اجتماعها الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.