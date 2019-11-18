معرض دبي للطيران.. الوجهة المثالية لكبرى صفقات البيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه أنظار العاملين والمهتمين بقطاع الطيران حول العالم إلى إمارة دبي التي تحتضن أحد أكبر معارض الطيران في العالم؛ حيث يُعَد معرض دبي للطيران الوجهة المثالية للتسويق والترويج وعقد أضخم صفقات البيع والشراء.

وقد بلغ إجمالي صفقات المعرض خلال 10 دورات وعلى مدار 18 عاما نحو 639.3 مليار دولار؛ ما يمثل دليلا عمليا على ريادة الإمارات في صياغة توجهات صناعة الطيران عالميا.

ولا تقتصر أهمية المعرض على الشراء فحسب؛ إذ تستعرض الدول قدراتها في مجال الطيران وما يتضمنه من مرفقات، كالصيانة والتقنيات، ولطالما اعتُبر معرض دبي للطيران محط اهتمام الشركات الكبرى مثل إيرباص وبوينج؛ حيث تشتد المنافسة لإقناع العملاء بشراء نتاجهما من الطائرات.

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كما وصلت القيمة الإجمالية لصفقات البيع في معرض دبي للطيران في الدورة الأخيرة عام 2017 إلى نحو 114 مليار دولار، ومن بين مئات المشاركين في المعرض تحرص الشركات الإماراتية والخليجية على الوجود وإبراز ريادتها في مجال الطيران، على غرار "طيران الإمارات" و"الاتحاد" و"الهيئة العامة للطيران المدني السعودي".

وتستمر الدورة الـ16 من معرض دبي للطيران 2019 حتى 21 من شهر نوفمبر؛ حيث تشهد مشاركة 1300 شركة، منها 100 شركة جديدة تشارك للمرة الأولى في المعرض، وتنتمي إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.

ويشارك في الدورة الجديدة التي تعد الأكبر حجما والأفضل محتوى 160 وفدا رسميا من حول العالم، والجدير بالذكر أن المعرض حقق نموا مطردا خلال تاريخه الممتد لنحو عقدين؛ ما يعكس الابتكارات والفرص في صناعة الطيران بالشرق الأوسط وحول العالم.