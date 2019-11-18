خطوة صعبة تبعد بنزيمة عن منتخب الجزائر

سيكون على كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، اتخاذ بعض الخطوات الصعبة لتحويل إشارته بإمكانية تمثيل منتخب الجزائر إلى حقيقة، بعد أن سبق له تمثيل المنتخب الفرنسي.

بنزيمة طلب في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من لي جريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، السماح له باللعب لدولة أخرى لإثبات أنه لم ينتهِ، في ظل إغلاق باب العودة إلى صفوف "الديوك" في وجهه.

لي جريت ليس الشخص المُخول له بالسماح بهذا الأمر، حيث تمنع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم أي لاعب من تمثيل منتخب آخر غير الذي مثله في مباراة دولية، إلا بمجموعة من الاستثناءات الصعبة.

وتقول المادة 18 من لوائح "فيفا": "اللاعب الذي يخسر جنسية الدولة التي مثلها في مباراة دولية بشكل دائم بناءٍ على قرار من الدولة وعلى عكس رغبته، فله أن يطلب الإذن باللعب مع دولة أخرى يحمل جنسيتها".

ووفقا لتلك المادة، فإنه يجب أن تسقط الجنسية الفرنسية عن المهاجم الفرنسي من والدين جزائريين أولا قبل التفكير في إمكانية اللعب لـ"محاربي الصحراء"، شريطة ألا يكون ذلك بناءً على طلب منه، وهو ما يصعب القيام به.

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الخطوة الثانية التي يجب على بنزيمة اللجوء إليها هي تقديم طلب كتابي إلى "فيفا" لتغيير اتحاد كرة القدم الخاص به من الفرنسي إلى الجزائري بناء على المعطيات السابقة.

ووفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 15، فإن لجنتي النظام الأساسي وفض المنازعات ستعقدان جلسة للبت في أحقية اللاعب بتمثيل منتخب آخر غير الذي مثله في وقت سابق في مباراة دولية.

بنزيمة كان قد اختار تمثيل منتخب فرنسا على حساب أصوله الجزائرية، إذ يحمل اللاعب الجنسية الجزائرية نسبة لأبويه الجزائريين بالفعل، ولا يزال يتمتع بها إلى الآن.

وكان بنزيمة استُبعد من صفوف المنتخب الفرنسي، منذ اتهامه في عام 2015 بالتورط في ابتزاز ماتيو فالبوينا زميله السابق في المنتخب.

ومثّل بنزيمة المنتخب الفرنسي في 81 مباراة من قبل، نجح خلالها في تسجيل 27 هدفا وصناعة 18 أخرى.

يُذكر أن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، استبعد فكرة انضمام بنزيمة لصفوف "محاربي الصحراء"، في ظل وجود العديد من الأسماء المميزة في الخط الأمامي، مثل بغداد بونجاح وإسلام سليماني وهلال سوداني وأندي ديلور.