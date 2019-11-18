الأمطار تُغلق ثلاث فعاليات بـ موسم الرياض

2019-11-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن موسم الرياض إغلاق مواقع بعض الفعاليات؛ بسبب الأمطار المتوقعة على منطقة الرياض اليوم الاثنين.

وأوضح موسم الرياض في تغريدة له عبر “تويتر” أن وادي نمار ونبض الرياض ورياض ونتر وندر لاند سيتم إغلاقهم اليوم بسبب الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة الحضور.

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وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ للرؤية الأفقية وتساقط البرد على منطقة الرياض.

وجاء التنبيه ليشمل مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها (الأفلاج- الحريق- الخرج- الدرعية- الدلم- الدوادمي- الرين- الزلفي- السليل- العاصمة الرياض- الغاط- القويعية- المجمعة- المزاحمية- ثادق- حريملاء- رماح- شقراء- ضرما- عفيف- مرات- وادي الدواسر).

ونوّهت الأرصاد بأن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الثالثة من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، فيما بدأ التنبيه من الساعة الرابعة صباحًا لهذا اليوم.

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