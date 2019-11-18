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2019-11-18 تركي بن هذلول يواسي أسرة آل نصيب سأل الله أن يتغمد الفقيدة برحمته متابعات الخليج 365 - واس Advertisements واسى الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران أسرة آل نصيب في وفاة والدة الشيخ تركي بن جابر بن نصيب، بزيارة ذويها مساء اليوم.

وسأل الأمير تركي بن هذلول، الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وحسن العزاء.

من جهته، عبر شيخ شمل قبائل مواجد يام الشيخ مانع بن جابر بن نصيب وذوو المتوفاة عن شكرهم لنائب أمير منطقة نجران على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليه الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه. شارك الخبر







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