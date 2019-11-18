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قوز الجعافرة تسجل أعلى نسبة أمطار
بحسب ما سجلته محطات الرّصد الهيدرولوجي
متابعات الخليج 365 - جازان
سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة، اليوم الاثنين، في قوز الجعافرة بمنطقة جازان.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة لها عبر “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على كمية الأمطار التي هطلت اليوم على المملكة بزيارة الرابط هنا
في سياق آخر، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك على مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة.
كما توقعت أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة، مع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة.
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