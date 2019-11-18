رجال الأمن.. عيون سهرت ليأمن الوطن

2019-11-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكتب الله لهم النصر أو الشهادة، إنهم رجال الأمن في كافة القطاعات يساندهم إخوانهم في الاستخبارات السعودية الذين يواصلون الليل بالنهار ليأمن متابعات الخليج 365 والمقيم وكل من تطأ قدمه أرض المملكة قاصدًا الخير.

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ونجح رجال الأمن في إفشال أكثر من مخطط إرهابي وأحكموا الإمساك بخيوط آلاف الجرائم وتمكنوا من إحباط عمليات التهريب وغيرها من الجرائم التي تستهدف أبناء هذا الوطن.

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