اخبار السعوديه

رجال الأمن.. عيون سهرت ليأمن الوطن

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم رجال الأمن.. عيون سهرت ليأمن الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-18

رجال الأمن.. عيون سهرت ليأمن الوطن

متابعات الخليج 365 - الرياض

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكتب الله لهم النصر أو الشهادة، إنهم رجال الأمن في كافة القطاعات يساندهم إخوانهم في الاستخبارات الذين يواصلون الليل بالنهار ليأمن متابعات الخليج 365 والمقيم وكل من تطأ قدمه أرض المملكة قاصدًا الخير.

Advertisements

ونجح رجال الأمن في إفشال أكثر من مخطط إرهابي وأحكموا الإمساك بخيوط آلاف الجرائم وتمكنوا من إحباط عمليات التهريب وغيرها من الجرائم التي تستهدف أبناء هذا الوطن.

 

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجال الأمن.. عيون سهرت ليأمن الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا