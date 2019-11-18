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تذكرة حفل أحلام هي الأغلى
قوة شرائية كبيرة في موسم الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
حقق موسم الرياض قوة شرائية كبيرة في عدد من فعالياته، مع وصول زواره لأكثر من 7 ملايين نسمة، وتتواصل هذا الأرقام في النمو مع الحراك التجاري الكبير الذي تشهده فعاليات الموسم.
ووفقًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فقد حقق معرض “أنا عربية” مبيعات تجاوزت 35 مليون ريال، وتجاوز عدد زائريه 20 ألف زائر، وشهد تحقيق أعلى سعر تذكرة لحفل فنان عربي، إذ وصل سعر التذكرة الواحدة إلى 18 ألف ريال لحفل الفنانة أحلام في الليلة الختامية لمعرض “أنا عربية”، والتي خصص ريعها للجمعيات الخيرية.
وأشار تقرير مالي لشبكة المدفوعات السعودية “مدى”، أن حجم المبيعات في منطقة “رياض ونتر وندلاند” وصل إلى 25 مليون ريال، منذ تدشين فعاليات المنطقة وحتى تاريخ 13 نوفمبر، بأكثر من 282 ألف عملية بنكية.
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