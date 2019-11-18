لقطات جمالية للحرم المكي الشريف

2019-11-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نشرت رئاسة شؤون الحرمين صورًا جمالية للحرم المكي الشريف اليوم الاثنين.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لرئاسة الحرمين على موقع “تويتر”.

وفي وقت سابق، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عددًا من المبادرات التي أطلقتها وكالة الشؤون الفنية والخدمية، والتي جاءت انطلاقًا من حرصه على تطوير منظومة الأعمال الخدمية والميدانية والتشغيلية وتحسين جودتها والارتقاء بمنظومتها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

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ومن المشروعات التي دشنت مختبر زمزم بعد تطويره وتطوير الأجهزة المستخدمة لمعاينته والتأكد من سلامته من الشوائب.

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