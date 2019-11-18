شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة»: التسارع والتباطؤ يزيد استهلاك الوقود والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» باستخدام مثبت السرعة عند القيادة على الطرق السريعة، نظراً لدوره في تقليل استهلاك الوقود.
وأضاف: «الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنّب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر والتسارع والتباطؤ، ما يزيد من استهلاك الوقود».
وأشار المركز إلى أن استخدام مثبت السرعة يساعد أيضاً على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعورياً، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.
ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى زيارة موقع «لتبقى» (https://taqa.gov.sa) للتعرف على المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.