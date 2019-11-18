شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: القبض على 7 نفذوا 21 جريمة سرقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على 7 أشخاص بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على سبعة أشخاص (مواطن وستة يمنيين بينهم مخالفون لنظامي الإقامة والعمل تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم كسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم لـ21 حادثة.

وبيَّن أن قيمة المسروقات تجاوزت 36 ألف ريال، كما ضبطت بحوزتهم 49 حبة يشتبه بأنها من مادة الكبتاجون و29 جهاز جوال متنوعة و13 ساعة يدوية و19 قطعة لأجزاء مركبات، حيث جرى إيقافهم واتخذ بحقهم كافة الإجراءات النظامية.