شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة الأبوين شرط لإصدار جواز سفر للأبناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أوضحت الإدارة العامة للجوازات أن من شروط إصدار جواز السفر لمن هم دون سن الثامنة عشرة موافقة أحد الأبوين، أو كلاهما في حالة اشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وأنه في حالة وفاة الأبوين يكون بموافقة أحد الأخوة الذين بلغوا سن 21 عاماً بموجب صك حصر الورثة أو من يفوضه النظام.

أوضحت الإدارة العامة للجوازات أن من شروط إصدار جواز السفر لمن هم دون سن الثامنة عشرة موافقة أحد الأبوين، أو كلاهما في حالة اشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وأنه في حالة وفاة الأبوين يكون بموافقة أحد الأخوة الذين بلغوا سن 21 عاماً بموجب صك حصر الورثة أو من يفوضه النظام.

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