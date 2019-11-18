«احتواء الأزمات السياسية» على طاولة منتدى الإعلام السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
خصص منتدى الإعلام السعودي ضمن فعالياته التي تنطلق في الرياض ديسمبر المقبل، جلسة عن دور الإعلام في احتواء وتأجيج الأزمات السياسية في العالم العربي.
وتستضيف الجلسة وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني والكاتب الصحافي والمحلل السياسي عبدالوهاب بدر خان والإعلامي في قناة فرانس 24 توفيق بن مجيد والمحلل السياسي صباح الخزاعي، فيما يدير الجلسة الإعلامي نديم قطيش.
وتستعرض الجلسة تجربة وسائل الإعلام والحراك السياسي التي شهدته دول عدة في العقد الأخير، وكذلك دور المنصات الرقمية التي أفسحت المجال من دون قيود للأفراد ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في تشكيل الرأي العام، إضافة إلى آلية تعاطي وسائل الإعلام مع الأحداث.
ويقام منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى تحت شعار «صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات»، وذلك انسجاما مع التطورات التي تشهدها البيئة الاتصالية لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والاتجاهات والفرص التي تدعم الرؤى المستقبلية لصناعة الإعلام.
ويتزامن المنتدى مع إعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي، وينتظر أن يشهد المنتدى حضورا مكثفا من مختلف دول العالم، يتقدمهم قادة الفكر والرأي والإعلام.
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