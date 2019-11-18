معرض ثقافي سعودي في اليونسكو يأخذ الزائرين في رحلة عبر الزمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - باريس

يفتتح وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن فرحان اليوم فعاليات المعرض الثقافي السعودي في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف تعزيز التبادل الثقافي العالمي، وحماية ونقل التراث، وتطوير البيئة الثقافية.

ويتزامن المعرض مع ملتقى وزراء الثقافة الدولي 2019 في «اليونسكو» بمشاركة عدد كبير من وزراء الثقافة، حيث ستكون المملكة الدولة الوحيدة المنظمة لنشاط مصاحب للملتقى الذي يعد حدثا رئيسا لمناقشة المكانة الرئيسة للثقافة في السياسات العامة في جميع أنحاء العالم وتأثيرها على التنمية المستدامة،وسيأخذ المعرض الزائرين في رحلة عبر الزمن تبدأ من ماضي المملكة وتمر بحاضرها والتصور المستقبلي لها.

ويأتي المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة والهيئة الملكية لمحافظة العلا ومعهد مسك للفنون، بمشاركة 19 فنانا و39 عملا فنيا بحضور العديد من الفنانين الدوليين، وتضم الفعاليات أعمالا فنية معاصرة وعرضا للقطع الفنية والمنحوتات البرونزية، وصورا فوتوجرافية، وشرحا مفصلا عن التراث السعودي.