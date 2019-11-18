تعيين 172 عضوا بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين 172 عضوا بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة.

وثمن النائب العام الشيخ سعود المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية، وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

ورفع المعجب الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة وطنهم.