وفاة الأميرة الكمبودية نورودوم بوفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بنوم بنه

توفيت نورودوم بوفا ديفي، الأميرة الكمبودية وراقصة الباليه المحترفة السابقة في فريق «الباليه الملكي» بكمبوديا، أمس، عن عمر ناهز 76 عاما، إثر إصابتها بمرض غير محدد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام حكومية.

وصارت بوفا ديفي - التي شغلت أيضا منصب وزيرة الثقافة والفنون الجميلة، كما كانت عضوا في مجلس الشيوخ - راقصة باليه في سن الخامسة. وعندما بلغت 15 عاما كانت أهم راقصة باليه بين راقصي «الباليه الملكي» للرقص الكمبودي الكلاسيكي.

وحصلت على لقب «الراقصة الأولى» في سن الـ18، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكمبودية «إيه. كيه. بي».