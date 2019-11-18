نمر نادر يقتل قرويا ويصيب آخر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل نمر نادر من نوع ببر سومطرة قرويا وأصاب شخصا آخر في حادثين منفصلين بمقاطعة سومطرة الجنوبية في إندونيسيا.

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وقال جينمان حسيبوان، رئيس وكالة حماية الطبيعة التي تديرها الحكومة في المقاطعة، إن القروي كان يقطع الأشجار في مزرعة للبن في منطقة لاهات أمس الأحد عندما قتله الببر.

وفي اليوم السابق لذلك هاجم ببر أيضا رجلا كان يخيم بالقرب من المنطقة وألحق به إصابات، على حد قول حسيبوان.

وقال حسيبوان «نعتقد أنه كان الببر نفسه، لأن الحادثين وقعا في المنطقة نفسها».