صراع الصدارة يلهب قمة العراق والبحرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أ ف ب - عمان

يلهب الصراع على الصدارة مواجهة المنتخبين العراقي والبحريني اليوم باستاد عمان الدولي في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وللمرة الثانية على التوالي يخوض المنتخب العراقي مباراته في العاصمة الأردنية عمان بعد الأولى ضد إيران الخميس الماضي.

وكان من المقرر أن يستضيف منتخب أسود الرافدين المباراتين بمدينة البصرة، بيد أنه أرغم على اختيار عمان مكانا لاستضافتهما بسبب الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي.

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ويأمل المنتخب العراقي مواصلة انتصاراته المتتالية في التصفيات وتوسيع الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين البحرين الثانية.

وانتهت مواجهة الجولة الأولى بالتعادل 1-1.

ويواجه المنتخب العراقي الأحمر البحريني بعد 5 أيام من فوزه المثير على إيران 2-1، عزز به صدارة الترتيب بعشر نقاط بعد تعثر البحرين بتعادل سلبي مخيب على أرض مضيفه منتخب هونج كونج.

وقرر الاتحاد العراقي طرح التذاكر مجانا أمام مشجعيه في العاصمة الأردنية عمان.