الجمعة بطولة «الكراولار» ببنبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد «تحكم» الجمعة المقبل، بطولة السيارات اللاسلكية للمناطق الوعرة «الكراولار» في مقر الرياضات اللاسلكية ببنبان.

واشترط الاتحاد على المشاركين، امتلاك العضوية والالتزام بشروط وقوانين لائحة البطولة، إضافة إلى شروط فنية تتمثل في وجود الهيكل على السيارة وبطارية خليتين، ووجود الشاصيه، وإطارات مقاس 2.2، على أن يكون التسجيل في موقع البطولة.

وتأتي هذه البطولة ضمن روزنامة اتحاد الرياضات اللاسلكية الداخلية التي تشمل عددا من البطولات التي تقام أسبوعيا في مقر الاتحاد ببنبان للسيارات والطائرات اللاسلكية لدعم هذه الرياضة ونشرها على نطاق أوسع.